Стр зо номер з Аня прочиталарассказ про Маргану и составила список того, что делала Маргана.Скажи, верно ли составлен список? Исправь ошибки, если что-то неверно. 1) Morgana drank tea. 2)Morgana worked at school. 3)Morgana w...
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Стр зо номер з Аня прочиталарассказ про Маргану и составила список того, что делала Маргана.Скажи, верно ли составлен список? Исправь ошибки, если что-то неверно. 1) Morgana drank tea. 2)Morgana worked at school. 3)Morgana wrote a magic program. 4)Morgana ate a sandwich. 5)Morgana wrote a story. 6)Mprgana bought a book. 7)Morgana liked her magic program. 8)In the morning Morgana wanted to see her friends.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Morgana ate a sandwich.-Morgana eat a sandwich., Morgana bought a book-Mprgana write a book
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