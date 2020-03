Стр зо номер з Аня прочиталарассказ про Маргану и составила список того, что делала Маргана.Скажи, верно ли составлен список? Исправь ошибки, если что-то неверно. 1) Morgana drank tea. 2)Morgana worked at school. 3)Morgana w...

Английский язык

Стр зо номер з Аня прочиталарассказ про Маргану и составила список того, что делала Маргана.Скажи, верно ли составлен список? Исправь ошибки, если что-то неверно. 1) Morgana drank tea. 2)Morgana worked at school. 3)Morgana wrote a magic program. 4)Morgana ate a sandwich. 5)Morgana wrote a story. 6)Mprgana bought a book. 7)Morgana liked her magic program. 8)In the morning Morgana wanted to see her friends.

