Периметр прямоугольника 64см.найдите все стороны если одна сторона в3 раза больше.
Математика
Периметр прямоугольника 64см.найдите все стороны если одна сторона в3 раза больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- одна сторона 3х- вторая стора Р=2(а+в) 64=2(х+3х) 64=8х х=8-одна сторона 3х=3*8=24- вторая сторона
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