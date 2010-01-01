Помогите не могу сделать номер 3! Срочно!
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Помогите не могу сделать номер 3! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Victor has been a worker for ten years 3. Jim has been a doctor since he finished school 4. William and Bob have been clowns for three years and a half 5. Patrick has been a cosmonaut since 2011 6. Diana has been a (не пойму кто она по профессии??)for 7 years 7. Margo has been an artist since 2010 8. Kevin has been a pilot for 5 years and a half
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