С какой скоростью должен лететь космический корабль чтобы пройденый ним путь изм??ренный на Земле оказался в 2 раза короче

Физика

С какой скоростью должен лететь космический корабль чтобы пройденый ним путь изм??ренный на Земле оказался в 2 раза короче

Автор: Гость