С какой скоростью должен лететь космический корабль чтобы пройденый ним путь изм??ренный на Земле оказался в 2 раза короче
Физика
С какой скоростью должен лететь космический корабль чтобы пройденый ним путь изм??ренный на Земле оказался в 2 раза короче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=0,866C................
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