Напишите любой пример воспитанного человека, где показывает как он ХОРОШО воспит??н. Пожалуйста!

Литература
Напишите любой пример воспитанного человека, где показывает как он ХОРОШО воспит??н. Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам совет для мыслей: напиши например как мальчик уступил место в автобусе, или мужчина добавил денег а кассе.
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