Дай тексту название по теме и спиши его.Вдумывайся в смысл предложений и вставляй слова а,но,что,нужные для связи частей;ставь запятые,устно объясняй их.Сам текст-Ты знаешь ... гадюка-едовитая змея.Ты умеешь её узнавать? Гад...
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Дай тексту название по теме и спиши его.Вдумывайся в смысл предложений и вставляй слова а,но,что,нужные для связи частей;ставь запятые,устно объясняй их.Сам текст-Ты знаешь ... гадюка-едовитая змея.Ты умеешь её узнавать? Гадюки бывают серого,бурого,зеленоватого цвета у них вдоль всего тела проходит волнистая полоса.Едва ли змея нападёт на тебя! ... лучше ты отойди в сторону.Пусть гадюки встречаются как можно реже ... полное их уничтожение нам не поможет ... навредит.БЫСРЕЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты знаешь, что гадюка-ядовитая змея. Ты умеешь её узнавать? Гадюки бывают серого, бурого, зеленоватого цвета, у них вдоль всего тел проходит волнистая полоса. Едва ли змея нападет на тебя! Но лучше ты отойди в сторону. Пусть гадюки встречаются, как можно реже, а полное их уничтожение нам не поможет, а навредит.
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