Дай тексту название по теме и спиши его.Вдумывайся в смысл предложений и вставляй слова а,но,что,нужные для связи частей;ставь запятые,устно объясняй их.Сам текст-Ты знаешь ... гадюка-едовитая змея.Ты умеешь её узнавать? Гад...

Гость: Гость:

Ты знаешь, что гадюка-ядовитая змея. Ты умеешь её узнавать? Гадюки бывают серого, бурого, зеленоватого цвета, у них вдоль всего тел проходит волнистая полоса. Едва ли змея нападет на тебя! Но лучше ты отойди в сторону. Пусть гадюки встречаются, как можно реже, а полное их уничтожение нам не поможет, а навредит.