Разбор по падежам по казахскому слова тасбака
Қазақ тiлi
Разбор по падежам по казахскому слова тасбака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау с--тасбақа ілік с--тасбақаның барыс с--тасбақаға табыс с--тасбақаны жатыс с--тасбақада шығыс с--тасбақадан көмектес с--тасбақамен.
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