10 словосочетаний с корнями клан клон
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10 словосочетаний с корнями клан клон
Ответ(ы) на вопрос:
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Зар-зор: зарево, зорька, зарница, озарение клан-клон: кланяться, поклон, наклонять, склонение твар-твор: творчество, творить рос-ращ-раст: возраст, растить, выращивать, приращение, заросли, вырос лаг-лож: положить, предложить, изложить, полагать, прилагательное скак-скоч: подскакивать, подскочу, скакун, вскочу кас-кос: касаться, прикасаться, касательная, прикоснуться, прикосновение мак-мок: макать, непромокаемый, вымокнуть равн-ровн: подравнять, уравнение, равный, уравнение, равнина. плав-плов: пловец, плавать гор-гар: загар гореть зар-зор:заря зори
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