Составте 7 предложений в сравнительной степени пожалуйста!!!
Русский язык
Составте 7 предложений в сравнительной степени пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дон шире Енисея.Этот дом выше соседнего дома.Маша красивее Даши.У Васи голос тише ,чем у Саши.Эта машина новее и красивее другой.Это дерево моложе другого дерева.Он кинул мяч дальше ворот.В этих предложениях есть сравнительная степень прилагательных-простая.
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