Составте 7 предложений в сравнительной степени пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Дон шире Енисея.Этот дом выше соседнего дома.Маша красивее Даши.У Васи голос тише ,чем у Саши.Эта машина новее и красивее другой.Это дерево моложе другого дерева.Он кинул мяч дальше ворот.В этих предложениях есть сравнительная степень прилагательных-простая.