Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.
Русский язык
Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серебряный ветерок из позёмки свил шнурок и на нём привел в тайгу белогривую пургу. Отмечай как лучшее!
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