Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.

Русский язык
Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серебряный ветерок из позёмки свил шнурок и на нём привел в тайгу белогривую пургу. Отмечай как лучшее!
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