Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.

Русский язык

Из, позёмки, серебряный, и, на, нём, свил, белогривую, ветерок, в, тайгу, шнурок, привёл, пургу! составьте из данных слов предложение считалку.

Автор: Гость