Как и какой выращивали виноград в древней Греции? Люди пожалуйста помогите !
История
Как и какой выращивали виноград в древней Греции? Люди пожалуйста помогите !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виноградники Древней Греции располагались в местностях, отличавшихся большим количеством тепла и света, наличием склонов разной крутизны и экспозиции, рыхлыми почвами, хорошо прогреваемыми, близостью к морю и исключительной чистотой и прозрачностью воздуха. Они не были однотипными из-за различий в климате, почвах, условиях возделывания. Культивировали отдельные, строго локализованные сорта или группы сортов винограда, применяли свои местные приемы виноделия. Все это по совокупности привело к тому что греческие вина стали считаться одними из лучших
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