Реши задачу в полдень от пристани отошел Пароход который двигался со скоростью 35 ??илометров час через два часа от той же пристани В этом же направлении отошел 2 Пароход который через 10 часов после выхода догнал 1 определить ...
Математика
Реши задачу в полдень от пристани отошел Пароход который двигался со скоростью 35 ??илометров час через два часа от той же пристани В этом же направлении отошел 2 Пароход который через 10 часов после выхода догнал 1 определить скорость второго подхода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 КМ В ЧАС СКОРОСТЬ 2 ПАРОХОДА
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