А*(2,3+1,6)=4,2*2,3+в используя распределительные свойства умножения найдите значение букв при которых выполняется равенство
Математика
А*(2,3+1,6)=4,2*2,3+в используя распределительные свойства умножения найдите значение букв при которых выполняется равенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(2,3+1,6)=4,2*2,3+в 2,3а+1,6а=8,6+в 3,9а=8,6+в
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