Сделайте номер 6 пожалуйста прошу вас это на завтра я нехочу два!

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Сделайте номер 6 пожалуйста прошу вас это на завтра я нехочу два!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летн[ий](муж.род, ед.ч) день, тяжел[ые](мн.ч) облака, черн[ые](мн.ч) тучи, голуб[ое](ср.род, ед.ч.) небо, ясн[ое](ср.род, ед.ч) солнце, зелен[ые](мн.ч) косы, крупн[ые](мн.ч) капли, весел[ая] летн[яя](жен.род, ед.ч) гроза, легк[ие] водян[ые](мн.ч) капельки
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