Какие факторы эволюции человека являются биологическими, а какие социальными? Ка??ие факторы действовали на ранних этапах антропогенеза?

Гость: Гость:

Биологические факторы, человек смог ходить на 2-х ногах, тем самым освободив руки. Социальные: человек стал общаться, делиться опытом, трудиться, мыслить. Антропогенез: У человека возникают наследственные изменения, которые определяют, например, цвет волос и глаз, рост, устойчивость к влиянию факторов внешней среды. На ранних этапах эволюции, когда человек сильно зависел от природы, преимущественно выживали и оставляли потомство особи с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями ( особи, отличающиеся выносливостью, физической силой, ловкостью, сообразительностью) .