X+1,2x+3/5x=42 помогите пожалуйстта
Математика
X+1,2x+3/5x=42 помогите пожалуйстта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/10x+12/10+6/10x=42 28/10x=42 x=420/28=15
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