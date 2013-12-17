Пожалуста,хелп,помогите!!

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Вариант 1 1. Побережье Баренцева моря 2. Общая граница с Эстонией 3. Соседствуют с Ямало-Ненецким автономным округом 4. Побережье Ладожского озера 5. Атомная электроэнергетика. 6. Крупная добыча нефти и газа. 7. Добыча железных руд и слюд. 8. Развита черная металлургия 9. Развита нефтепереработка 10. Незамерзающие морские порты Вариант 2 1. Побережье Балтийского моря 2. Соседствуют с Западно-Сибирским районом 3. Граница с Тюменской областью 4. Долины рек Печора и Мезень 5. Главные военно-морские базы. 6. В регионах крупная топливная промышленность 7. Добыча фосфорного сырья 8. Развито тракторостроение 9. Льняная промышленность. 10. Тундры северного побережья Варианты ответов 1. Архангельская обл. 2. Вологодская обл. 3. Калининградская обл. 4. Республика Карелия 5. Республика Коми 6. Ленинградская обл. и Санкт-Петербург 7. Мурманская обл. 8. Новгородская обл. 9. Псковская обл. Ответы относятся и к первому и ко второму варианту... Может быть несколько ответов 4 КОММЕНТАРИЯ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Rodion100 17.12.2013 Комментарий удаленИ тот и тотКомментарий удаленне факт, и по одному может ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯАккаунт удален Как-то так : Вариант 1 : 1. Мурманская обл, Архангельская обл. 2. Ленинградская обл, Псковская обл. 3. Архангельская обл., Республика Коми 4. Карелия, Ленинградская обл. 5. Ленинградская обл., Мурманская обл. 6. Республика Коми, Архангельская область 7. Мурманская область, Карелия 8. Ленинградская обл., Вологодская область 9. Ленинградская область, Республика Коми 10. Мурманская область, Калининградская область Вариант 2 1. Ленинградская область, Калининградская область 2. Архангельская область, Республика Коми 3. Архангельская область, Республика Коми 4. Архангельская область, Республика Коми 5. Мурманская область, Калининградская область 6. Архангельская область, Республика Коми 7. Ленинградская область 8. Ленинградская область, Карелия 9. Вологодская область, Псковская область 10. Мурманская область, Архангельская область