Решите пример 18,45:15

Математика
Решите пример 18,45:15
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Гость:
18,45/15=1,23 ............................
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