Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч

Математика
Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х собственная скорость лодки х + 4  - ск.по течению 4 ( х + 4 ) = 5х 4х + 16 = 5х х = 16 кмч  скорость лодки
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