Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч

Математика

Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч

Автор: Гость