Dobavte 1 k summa chisel 50 i 9
Математика
Dobavte 1 k summa chisel 50 i 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50+9)+1=59+1=60 Если правильно понял задание то так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте, где это возможно, со словом ЯЗЫК словосочетания, используя следующие п??илагательные: живой, искусственный, государственный, мировой, ...
Математика
Вниз по реке лодка за 4 часа прошла такое же расстояния, как по озеру за 5 часов. Най??ите собственную скорость лодки, если скорость течения 4 км/ч