В вазе было 30 конфет Лена взяла 12 конфет а Таня 15 конфет сколько конфет осталось в ??азе

Математика

В вазе было 30 конфет Лена взяла 12 конфет а Таня 15 конфет сколько конфет осталось в ??азе

Автор: Гость