В вазе было 30 конфет Лена взяла 12 конфет а Таня 15 конфет сколько конфет осталось в ??азе
Математика
В вазе было 30 конфет Лена взяла 12 конфет а Таня 15 конфет сколько конфет осталось в ??азе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БОЖЕ МОЙ... 30-12-15=3 Ответ: 3 конфеты осталось в вазе )0
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