Помогите мне решить задачу : 2л. сиррпа стоимостью 88р. смешали с 20л родниковой воды по цене 2 р 20к за литр. Найдите стоимость напитка и его цену.

Математика

Помогите мне решить задачу : 2л. сиррпа стоимостью 88р. смешали с 20л родниковой воды по цене 2 р 20к за литр. Найдите стоимость напитка и его цену.

Автор: Гость