Помогите мне решить задачу : 2л. сиррпа стоимостью 88р. смешали с 20л родниковой воды по цене 2 р 20к за литр. Найдите стоимость напитка и его цену.
Математика
Помогите мне решить задачу : 2л. сиррпа стоимостью 88р. смешали с 20л родниковой воды по цене 2 р 20к за литр. Найдите стоимость напитка и его цену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*220=4400 к.= 44 р.-вартість води 2*88=176 р.- вартість сиропу 44+176=220 р.
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