ПОМОГИТЕ!!!Начертите квадрат.Обозначьте длину его стороны какой-нибудь буквой и с??ставьте формулы периметра и площади квадрата.
Математика
ПОМОГИТЕ!!!Начертите квадрат.Обозначьте длину его стороны какой-нибудь буквой и с??ставьте формулы периметра и площади квадрата.
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