ПОМОГИТЕ!!!Начертите квадрат.Обозначьте длину его стороны какой-нибудь буквой и с??ставьте формулы периметра и площади квадрата.

Математика

ПОМОГИТЕ!!!Начертите квадрат.Обозначьте длину его стороны какой-нибудь буквой и с??ставьте формулы периметра и площади квадрата.

Автор: Гость