Помогите надо написать 24 вопроса к тексту русалочка с 7-в можно с ответами,зарание спасибо!

Українська література

Помогите надо написать 24 вопроса к тексту русалочка с 7-в можно с ответами,зарание спасибо!

Автор: Гость