Помогите надо написать 24 вопроса к тексту русалочка с 7-в можно с ответами,зарание спасибо!
Українська література
Помогите надо написать 24 вопроса к тексту русалочка с 7-в можно с ответами,зарание спасибо!
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Гость:
Друг софійки який допомг позбавитись привидів?Сашко з кого почалося прокляття роду кулаківських? Гордій
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