Ребят,вообщем тут алгебра.Не ДИСКРИМИНАНТ а квадратные уравнения))Помогите пожал??йста..
Алгебра
Ребят,вообщем тут алгебра.Не ДИСКРИМИНАНТ а квадратные уравнения))Помогите пожал??йста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x^2-3x=0 X(x-3)=0 x=0 или x-3=0, x=3 б) 7(х^2-4)=0 7(х-2)(х+2)=0 Х=+-2 Просто общий множитель выноси за скобки по формулам сокращеного умножения и решай, тут все просто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Биология
Литература
пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!