Ребят,вообщем тут алгебра.Не ДИСКРИМИНАНТ а квадратные уравнения))Помогите пожал??йста..

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A) x^2-3x=0 X(x-3)=0 x=0 или x-3=0, x=3 б) 7(х^2-4)=0 7(х-2)(х+2)=0 Х=+-2 Просто общий множитель выноси за скобки по формулам сокращеного умножения и решай, тут все просто