Помогите надо написать 6 предложений что бы были наречия с расказа виктора драгун??кого девочка на шаре

Гость: Гость:

А потом схватил полосатый мяч и стал им играть (потом). И все мы так хохотали, что чуть не померли. (так, чуть) И когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. (долго). И вдруг на арену выбежала маленькая девочка.(вдруг). Я таких девочек никогда не видел (никогда) Я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты.(вниз, тихонько)