Помогите надо разложить многочлен на множители: y^3-4+2y-2y^2 z-3z^2 +z^3-3

Алгебра
Помогите надо разложить многочлен на множители: y^3-4+2y-2y^2 z-3z^2 +z^3-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y³-4+2y-2y²=у(у²+2)-2(у²+2)=(у²+2)(у-2) z-3z ² +z ³-3=(z-3)+z ²(z-3)=(z-3)(z²+1)
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