ПОМОГИТЕ!!!! Найдите в сказках А. Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: худо??ественные (индивидуально-авторские) и народно-поэтические!!!

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ПОМОГИТЕ!!!! Найдите в сказках А. Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: худо??ественные (индивидуально-авторские) и народно-поэтические!!!

Автор: Гость