Помогите найти общее сопротивление цепи (Рисунок А): R1=20 Ом, R2= 30 Oм, R3= 5 Ом, R4= 20 Ом, R5= 50 Ом Объясните как это сделали!!!!
Физика
Помогите найти общее сопротивление цепи (Рисунок А): R1=20 Ом, R2= 30 Oм, R3= 5 Ом, R4= 20 Ом, R5= 50 Ом Объясните как это сделали!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти задачи решаются постепенным упрощением схемы: - 2 последовательных соединенных резистора, например R6 и R7, заменяют на один сопротивлением R67=R6+R7 Два параллельных, например R8 и R9 заменяют на сопротивление R89=R8*R9/(R8+R9) и так далее . Смотри скрин первой задачки:
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