20 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ!!! Задача: Высота Эйфелевой башни равна 324 м. Сделана точная копия её каркаса, имеющая высоту 162 сантиметра и выполненная из тех же материалов. Масса копии равна 912,5 г. Найдите массу каркаса Эйфелевой баш...

Математика
20 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ!!! Задача: Высота Эйфелевой башни равна 324 м. Сделана точная копия её каркаса, имеющая высоту 162 сантиметра и выполненная из тех же материалов. Масса копии равна 912,5 г. Найдите массу каркаса Эйфелевой башни. Ответ дайте в тоннах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем коэффициент k(подобие) 324(м)=32400 см 32400/162 = 200 теперь умножим массу копии на k 912,5*200= 182 500 (это в граммах) в тоннах очень мало - 0,1825, не уверен, но все же...это мое представление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите срочно! Мне нужно на завтра!мне 3 задание!
Ответить
Другие предметы
Загадка с ответом близко
Ответить
Алгебра
Какие сможете решите ,пожаааалуйста!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Как по английски будет 6:30? Если что я знаю, просто интересно кто ответит)
Ответить
Математика
К числу a прибавьте число, противоположное b. номер 279
Ответить