20 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ!!! Задача: Высота Эйфелевой башни равна 324 м. Сделана точная копия её каркаса, имеющая высоту 162 сантиметра и выполненная из тех же материалов. Масса копии равна 912,5 г. Найдите массу каркаса Эйфелевой баш...

Гость: Гость:

Найдем коэффициент k(подобие) 324(м)=32400 см 32400/162 = 200 теперь умножим массу копии на k 912,5*200= 182 500 (это в граммах) в тоннах очень мало - 0,1825, не уверен, но все же...это мое представление