Почему Солнцев течение года по-разному освещает Землю ?
География
Почему Солнцев течение года по-разному освещает Землю ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она отдаляется и приближается
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