Длина отрезка АБ -12 см. точка с лежит между точками А и Б. Найдите АС если АС относится к БС = 7: 5

Алгебра

Длина отрезка АБ -12 см. точка с лежит между точками А и Б. Найдите АС если АС относится к БС = 7: 5

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