Длина отрезка АБ -12 см. точка с лежит между точками А и Б. Найдите АС если АС относится к БС = 7: 5
Алгебра
Длина отрезка АБ -12 см. точка с лежит между точками А и Б. Найдите АС если АС относится к БС = 7: 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляешь ур-е: 7х+5х=12. Решаешь: х=1см. Из приведенного отношения следует АС=7х=7см
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