Что такое архангель? что это значит?
Литература
Что такое архангель? что это значит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архангел – великий благовестник, возвещающий людям о праздничном и великом. В Священном Писании дается двоякое толкование этого понятия. С одной стороны, это старшие в низшей триаде ангельских сил. С другой стороны, это избранные Богом, высшие из всех Ангельских чинов, стоящие вне Дионисиевой иерархии. Таких Архангелов семь. Их почитают Архистратигами Небесного Воинства.
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