Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский"

Литература
Можно ли Дубровского назвать героем, в романе "Дубровский"
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Гость:
Да конечно а почему инет
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