План до казки Хуха Моховинка ПЛІЗ СКАЖІТЬ))) Звертання до всіх нормальних людей як?? допоможуть у важку хвилину))

Гость: Гость:

1.Хуха-Моховинка; 2. Хухи бувають різними; 3. Хатка,де живе Моховинка; 4. Моховинка є тендітною і маленькою; 5. Підзимок; 6. Дивний стук; 7. Плач сосни; 8. Страх лісника; 9. Біда Моховинки; 10. Пошук хатинки; 11. Козячий хлівець; 12. Сподівання на повернення; 13. Нещастя кізки лиски; 14. Спроба порятунку; 15. Порятунок вдався; 16. Весела Моховинка; 17. Біль Моховинки; 18. Пошук тимчасової хатинки; 19. Гарне життя; 20. Біда злого діда; 21. Добре серце Моховинки; 22. Порятунок; 23. Розмова Моховинки з дідом; 24. Наляканий дід; 25. Доброта Моховинки; 26. Щира допомога Моховинки.