Помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!!! Какой объем кислорода необходим для получения окс??да калия если на реакцию ушло 9 грамма калия

Химия

Помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!!! Какой объем кислорода необходим для получения окс??да калия если на реакцию ушло 9 грамма калия

Автор: Гость