Помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!!! Какой объем кислорода необходим для получения окс??да калия если на реакцию ушло 9 грамма калия
Химия
Помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!!! Какой объем кислорода необходим для получения окс??да калия если на реакцию ушло 9 грамма калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9г хл 4K+O2=2K2O 4 моль 1 моль Найдем количество калия: v=m/M=9/39=0.23 моль х=0,23*1/4=0,0575 моль V(O2)=0.0575*22.4=1.288л
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