В стеклянную бутылку доверху налили подсолнечного масла,закрыли ее пробкой и пос??авили в холодильник.На другой день заметили, что масла в бутылке стало меньше.Когда бутылка некоторое время постояла при комнатной температуре, т...

Биология
В стеклянную бутылку доверху налили подсолнечного масла,закрыли ее пробкой и пос??авили в холодильник.На другой день заметили, что масла в бутылке стало меньше.Когда бутылка некоторое время постояла при комнатной температуре, то она снова стала полной.Как это можно объяснить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит диффузия.
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