В стеклянную бутылку доверху налили подсолнечного масла,закрыли ее пробкой и пос??авили в холодильник.На другой день заметили, что масла в бутылке стало меньше.Когда бутылка некоторое время постояла при комнатной температуре, т...

Биология

В стеклянную бутылку доверху налили подсолнечного масла,закрыли ее пробкой и пос??авили в холодильник.На другой день заметили, что масла в бутылке стало меньше.Когда бутылка некоторое время постояла при комнатной температуре, то она снова стала полной.Как это можно объяснить?

Автор: Гость