Перевести числа в десятичную систему счисления. 1000111,01двоичную 62,7восмиричную 4А,С щестнацатеричную
Информатика
Перевести числа в десятичную систему счисления. 1000111,01двоичную 62,7восмиричную 4А,С щестнацатеричную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000111.012(2) = 71 .25(10) 62.7(8) = 50.875(10) 4А,С(16)=74,75(10)
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