Подчерните причастные обороты . Анна с Бестужевным вышли на окраину городка, к (н??) спящему морю. За (не) широкой полосой треснувшего льда оно шумело пенистым валами. Ветер (не) знавший покоя нёс лицо водяную пыль. Дул ветер ...
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Подчерните причастные обороты . Анна с Бестужевным вышли на окраину городка, к (н??) спящему морю. За (не) широкой полосой треснувшего льда оно шумело пенистым валами. Ветер (не) знавший покоя нёс лицо водяную пыль. Дул ветер (не) утихавший ни на минуту. Мокрый снег таял на лице и затягивал морские дали (не) настной мглою. Тревога (не) проходила. От тусклого света кораблей вечер казался (не) приветливым .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К не спящему морю, треснувшего льда, не знавший покоя, не утихавший ни на минуту, казался неприветливым не могу дать 100
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