Помогите найти сравнение и олицетворение в стихотворении картофельные оладьи лежали в подвале до самой весны и медленно прорастали ростками ужасной длины Ростки извивались, ветвились как будто оленьи рога, и эти рога поя...

Литература

Помогите найти сравнение и олицетворение в стихотворении картофельные оладьи лежали в подвале до самой весны и медленно прорастали ростками ужасной длины Ростки извивались, ветвились как будто оленьи рога, и эти рога появились как будто при виде врага У самого мирного склада У склада для овощей, был вид разъяренного стада_ и это в порядке вещей Наверное, бедной картошке в кастрюлю не хочется лезть, Иначе-зачем у картошки Такие сердитые рожки? Вот именно! То-то и есть

Автор: Гость