ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ 2-3 СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ЭТОМУ ТЕКСТУ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА . Рядом с нашим домом лежит старое, трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нем - бабочка. Я остановился в стороне, а бабочка в...

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ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ 2-3 СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ЭТОМУ ТЕКСТУ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА . Рядом с нашим домом лежит старое, трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нем - бабочка. Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край - дескать, присаживайся, на нас-то двоих места хватит. Я осторожно присел с нею рядом. Бабочка взмахнула крыльями и снова распластала их, прижимаясь к бревну, нагретому солнцем. - Тут неплохо, - ответил ей я, - тепло. Бабочка помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу. - Вдвоем веселей, - согласился я. Говорить было вроде больше не о чем. Был теплый осенний день. Я глядел на лес, в котором летали между сосен чужие бабочки, а моя глядела на небо своими огромными глазами, нарисованными на крыльях. Так мы и сидели рядом до самого заката.

Автор: Гость