Помогите написать эссе: "Во что сейчас верит молодёжь"

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На данный момент люди все чаще задаются вопросом: «сложна ли жизнь современной молодежи?» или «труднее ли нынешнему поколению жить в наше время по сравнению с прошлыми веками?» Эта проблема стала одной из наиболее актуальных в настоящий период времени. Жизнь современной молодежи можно считать более сложной во многих аспектах, в сравнении с прошлыми веками. Это обуславливается тем, что правила ушедшего времени во много раз упрощали выбор. Сейчас же выпускники школ с трудом могут поступить в высшие учебные заведения. Или даже с трудом определиться с выбором ВУЗа и профессии. У нынешнего поколения гораздо больше свободы и независимости, чем у предыдущего. Недаром все чаще и чаще слышится выражение: «молодежь не та пошла! » - извечный конфликт поколений. Разумеется, саму молодежь вполне устраивает то, какая она. И никто из ее представителей не считает, что они деградировали по сравнению с их родителями и более старшими поколениями. Многих учителей и родителей занимает еще одна проблема молодых людей – проблема чтения. Да-да, именно то, что нынешнее поколение очень мало стало читать книг. Кто-то объясняет это именно «не той молодежью» и деградацией, а кто-то считает, что жизнь в данный момент стала гораздо более разнообразной, тем, что раньше было меньше открытой разрешенной цензорами информации и развлекательных программ. Какие-то 100 лет назад вся семья могла собраться за столом и вслух читать книги, что было бы непривычно для современных людей. Ввиду разнообразности и красочности современной жизни, молодежь чаще пренебрегает чтением, чтобы «везде успеть».