Помогите написать небольшое сочинение на английском про какого-нибудь человека, ??остойного уважения. Заранее спасибо!)

Я напишу о Юрие Алексеевиче Гагарине в своём сочинение так как этот человек много сделал для нашей великой страны! Он тренировался годами что бы первым отправиться в увлекательное и неизвестное путешествие, где его могло подстерегать много опасностей! Он отправился в космос! благодаря ему мы знаем что это такое! Это по истине великий человек, он первым со всей планеты отправился туда без капли страха и вернулся! Это по истине великий человек не забывайте это!!! I will write about Iurie Gagarin in his work since this man has done much for our great country! He trained over the years that would be the first to go on an exciting journey and the unknown, where he could lie in wait for a lot of dangers! He went into space! thanks to him, we know what it is! This is truly a great man, he was the first from all over the world went there without fear of the drop and come back! This is truly a great man does not forget it !!!