Каким я вижу себя родителем

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Настоящая культура выражается в трёх её проявлениях: 1) Когда человек видит мать во всех женщинах, кроме своей жены. 2) Чужую собственность воспринимает как мусор. 3)Ко всем относится так, как желал бы, чтобы относились к нему. Эти утверждения - качества настоящих людей и именно с этого и начинается человеческая культура. Вы поддерживаете друг друга и при этом испытываете чувство полной любви. Вы можете встать на его защиту, когда ему плохо. Вы помогаете ему бескорыстно. Вы доверяете ребенку во всем. Вы за него можете отдать и жизнь.