Что означает аксеома
Математика
Что означает аксеома
Ответ(ы) на вопрос:
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Аксиома - постулат, исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории без доказательств и используемое при доказательстве других ее положений. Попросту говоря, аксиома - утверждение, принимаемое без доказательств.
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