Что означает аксеома

Математика
Что означает аксеома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аксиома - постулат, исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории без доказательств и используемое при доказательстве других ее положений. Попросту говоря, аксиома - утверждение, принимаемое без доказательств.
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