Прошу побыстрей ! пожалуйста, Всё на фото .! Если что текст я напишу : Во время Олимпиады были проведены соревнования по стрельбе из лука.Каждый из 5 участников сделалтпо три выстрела . Полученные ими баллы записали в табли...

Математика

Прошу побыстрей ! пожалуйста, Всё на фото .! Если что текст я напишу : Во время Олимпиады были проведены соревнования по стрельбе из лука.Каждый из 5 участников сделалтпо три выстрела . Полученные ими баллы записали в таблицу . Прошёл дождь и смысл некоторые числа. Востанови запись. Пожалуйста помогите

Автор: Гость