Прошу побыстрей ! пожалуйста, Всё на фото .! Если что текст я напишу : Во время Олимпиады были проведены соревнования по стрельбе из лука.Каждый из 5 участников сделалтпо три выстрела . Полученные ими баллы записали в табли...
Математика
Прошу побыстрей ! пожалуйста, Всё на фото .! Если что текст я напишу : Во время Олимпиады были проведены соревнования по стрельбе из лука.Каждый из 5 участников сделалтпо три выстрела . Полученные ими баллы записали в таблицу . Прошёл дождь и смысл некоторые числа. Востанови запись. Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван 29 - 1 место; Дарья 28- 2 место ; Борис 24 - 3 место ; Лина 23 - 4 место; Галина 21 - 5 место ;
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