№ 1. Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 60 градусов , и гипотенуз?? в сумме составляют 32,7 см. Найдите наибольшую сторону этого треугольника. № 2. Периметр треугольника АВС равен 21 см. АВ=7 см, ВС=8 см. Срав...

Геометрия

№ 1. Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 60 градусов , и гипотенуз?? в сумме составляют 32,7 см. Найдите наибольшую сторону этого треугольника. № 2. Периметр треугольника АВС равен 21 см. АВ=7 см, ВС=8 см. Сравните углы А, В и С. № 3. В треугольнике АВС угол А равен углу С равно 60 градусов а) Установите вид треугольника АВС. б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. Помогите! Желательно с правильным оформлением

Автор: Гость