Найдите индуктивности катушки, если амплитуда переменного напряжения на её концах 160в, амплитуда тока в ней 10А и частота тока 50Гц. Активным сопративлением катушки пренебреч
Физика
Найдите индуктивности катушки, если амплитуда переменного напряжения на её концах 160в, амплитуда тока в ней 10А и частота тока 50Гц. Активным сопративлением катушки пренебреч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/I R=w*L=2*pi*v*L U/I=2*pi*v*L L=U/2*pi*v*I=160/6,28*50*10=0,05 Гн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных коле...
Алгебра
Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?