Найдите индуктивности катушки, если амплитуда переменного напряжения на её концах 160в, амплитуда тока в ней 10А и частота тока 50Гц. Активным сопративлением катушки пренебреч

Физика

Найдите индуктивности катушки, если амплитуда переменного напряжения на её концах 160в, амплитуда тока в ней 10А и частота тока 50Гц. Активным сопративлением катушки пренебреч

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