3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) с решением
Алгебра
3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) 3x-5*2x - 5*1 = 3*3 - 3*2x 3x-10x-5=9-6x 3x-10x+6x = 9+5 -x=14 - умножаем на (-1) x=-14 Ответ: x=-14
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