3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) с решением

Алгебра
3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) с решением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) 3x-5*2x - 5*1 = 3*3 - 3*2x 3x-10x-5=9-6x 3x-10x+6x = 9+5 -x=14 - умножаем на (-1) x=-14 Ответ: x=-14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Логарифм (х-7) по основанию 6 Найдите Область определения функции
Ответить
География
Укажи верное выражение. а) земля обращается вокруг солнца,б) земля обращается вокруг планет солнечной системы, в) земля обращается вокруг луны
Ответить
История
Укажите годы первой пятилетки?
Ответить
Русский язык
Помогите, люди добрые. В долгу не останусь. У каких существительных начальная форма совпадает по написанию в неопределённой формой глагола?
Ответить
Русский язык
Какой корень у слова огонь?
Ответить