Логарифм (х-7) по основанию 6 Найдите Область определения функции
Математика
Логарифм (х-7) по основанию 6 Найдите Область определения функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х больше 7, т.к. выражение под знаком логарифма всегда больше нуля.
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